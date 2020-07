PUBBLICAZIONE Chiara Macina presenta il suo "Pensieri alla Luna"

Chiara Macina presenta il suo "Pensieri alla Luna".

“Pensieri alla Luna”. Si chiama così il nuovo libro di Chiara Macina, scrittrice sammarinese classe 1977, presentato ieri al Castello del Circo di Lucia Righi. Un testo scritto in momenti diversi. Ma composto per la maggior parte durante il lockdown. “Per me è stato un periodo dolce e amaro”, ha detto Chiara Macina, “di grande amore, perché sono stata a lungo con la mia famiglia, ma anche di forte ansia e preoccupazione. E, come sempre, un grande aiuto mi è arrivato dalla scrittura, un balsamo per il cuore e il mio ponte verso gli altri”. “Per il futuro”, ha continuato Macina, “ho un solo desiderio: “continuare a camminare nel mondo in punta di penna”. Presenti all'evento anche l'amico Carlo Biagioli e il direttore de L'informazione Carlo Filippini.



I più letti della settimana: