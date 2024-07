Chiesa di San Pietro, nuovo restauro: emergono antiche iscrizioni dei fedeli

Intervento conservativo alla Chiesa di San Pietro, che ospita i letti dei Santi Marino e Leone. Insieme alla Basilica del Santo, la Chiesa di San Pietro rappresenta il nucleo fondativo della comunità sammarinese. Demolita quasi interamente nel 1826 per lasciare spazio al portico e alle scale della nuova Pieve, riedificata sempre su progetto dell'architetto Antonio Serra, vede una ricostruzione nella prima metà del '900, sotto l'architetto Gino Zani: venne realizzata la cripta e l'apparato decorativo del soffitto; l'abside venne demolita per dare visibilità alla parete rocciosa, cuore dell'edificio di culto.



Avviata di recente una nuova fase di intervento, condotta sempre dall'azienda lavori pubblici, dopo quella operata nel 2022, sugli esterni. “I restauratori dell'Azienda, sempre sotto l'autorizzazione della Commissione di Conservazione dei Monumenti – spiega Giuliana Barulli, Direttore AASLP - in collaborazione con gli Istituti Culturali e sotto la direzione di Serena Brioli abbiamo condotto un intervento di restauro della facciata, con il consolidamento anche di ornamenti, che stavano andando persi a causa dello sgretolamento, dovuto agli agenti atmosferici. Ad oggi, stiamo lavorando sugli interni sia sulle pareti in roccia, per portarli agli antichi splendori, in particolare, dove sta il letto del Santo Marino”.

“Sono state predisposte delle analisi di laboratorio – spiega Serena Brioli, restauratrice - per comprendere gli agenti biodeteriogeni presenti e quest'anno, nel mese di aprile, sono stati effettuati dei test preliminari sull'efficacia dei prodotti biocida”. In parallelo, il lavoro sugli intonaci, con sorpresa: “È vero. – prosegue - Con molta gioia, durante le indagini stratigrafiche sono state individuate sull'intonaco costitutivo delle iscrizioni in grafite. Tali iscrizioni rappresentano metaforicamente una finestra sul passato, perché noi possiamo leggere nomi e cognomi di uomini e donne, nonché date di pertinenza e delle frasi che queste persone hanno lasciato, quando sono venute in pellegrinaggio alla chiesa di San Pietro”.

Nel video, le interviste a Giuliana Barulli, Direttore AASLP e a Serena Brioli, restauratrice

