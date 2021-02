Chiesa in musica a "Palcoscenico Pesaro"

Conoscere il territorio intorno a noi. Il pesarese raccontato in musica nei luoghi nascosti gioielli d'arte e storia in 14 docufilm da un progetto a cura Lucia Ferrati prodotti da Tobe Studio. La contrada di San Decenzio a Pesaro è la zona del cimitero all'interno della quale l'antica chiesa dedicata al martirio di Germano e Decenzio, intorno al 312, è di precedente epoca romanica. La struttura è stata restaurata a più riprese nel '700 dall'artista e architetto pesarese Giannadrea (Giovanni Andrea) Lazzarini. All'interno, oggi, tanti i ricordi funerari di cittadini illustri e una cripta risalente al 1000 praticamente intatta nelle sue linee pure. Un tempo c'era un monastero annesso a ricordarlo le antiche pitture ancora presenti. Tra gli affreschi conservati perfettamente anche l'immagine di San Terenzio. I sarcofagi dei martiri invece sono al Museo diocesano cittadino. Dopo il recupero architettonico del 1300 è stata anche sede della cattedra vescovile e nel '500 la costruzione passa ai Monaci camaldolesi di Santa Maria degli Angeli. La scorsa primavera i giovani artisti e musicisti marchigiani hanno lanciato una sfida di bellezza in piena pandemia che continua fino a marzo 2021 con la settimana dantesca.





fz