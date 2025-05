Chiesanuova, la Giunta di Castello: “La scuola elementare è tra le più nuove, merita pieno utilizzo”

“La scuola elementare di Chiesanuova è tra le più recenti in termini di costruzione, con spazi adeguati e funzionali all’attività didattica. È un patrimonio strutturale che merita pieno utilizzo e continuità”. Lo ha ribadito la Giunta di Castello di Chiesanuova durante l’incontro pubblico del 26 maggio con cittadini e genitori, alla Casa del Castello.

Pur accogliendo con favore la conferma del mantenimento dei plessi per l’anno scolastico 2025-2026, la Giunta e la comunità locale esprimono preoccupazione per la tenuta dei servizi scolastici nel medio e lungo periodo, in un contesto segnato dal calo demografico.

“La scuola rappresenta un pilastro irrinunciabile per la vita del paese e un presidio sociale, educativo e culturale che merita di essere difeso e valorizzato”, si legge nel comunicato diffuso al termine dell’incontro.

La Giunta chiede un confronto aperto sul tema e segnala la disponibilità del Segretario di Stato per l’Istruzione a partecipare a un incontro pubblico a Chiesanuova. L’assemblea ha inoltre ribadito l’urgenza di politiche concrete contro la denatalità, “un fenomeno che interessa non solo il castello, ma l’intera Repubblica di San Marino”.