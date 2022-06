RASSEGNA RIMINI D'ESSAI Chiostro d'autore in una storia sarda Ultimo appuntamento per ACCADDE DOMANI la rassegna riminese al Tiberio di San Giuliano con IL MUTO DI GALLURA per la regia di Matteo Fresi presente alle proiezioni

IL MUTO è una storia vera ottocentesca divenuta leggenda sarda. Pellicola coprodotta da Fandango e Rai Cinema presentata al Torino Film Festival. La FICE (la Federazione d'Essai) promuove le opere d'autore di giovani registi e attori sul territorio anche per valorizzare le produzioni delle Film Commission regionali. La faida tra i VASA e i MAMIA racconta la tragedia di una strage vista da Bastiano Tansu, sordomuto, maltrattato e diverso, divenuto uno spietato e infallibile killer per la mira e la determinazione: uccidendo è qualcuno e si riscatta amando una donna. Tratto dal romanzo di Enrico Costa scritto nel 1884 è ambientata nel territorio di Aggius sotto i Piemontesi, vede fronteggiarsi anche lo Stato e la Chiesa. Sebastiano è un fuorilegge e “figlio del diavolo” ma è di animo gentile e i pastori della zona lo proteggono. In fondo è la storia mai moralistica della discesa agli inferi di un'anima pura.

