Chitarra contemporanea: oltre le 6 corde, metal e fusion

Pietronik

Un singolo ALPHA che vale doppio (con la versione artistica e creativa in videoclip) e per le precedenti esperienze del chitarrista Pietronik noto a San Marino per le collaborazioni con la MMI, i concerti allo SCULLS CLUB, e la innovativa produzione con ALFABEAT. CLAUDIO è un professionista di spessore e un artista di talento che vanta partecipazioni internazionali le più diverse e non solo in Europa. Va oltre le canoniche 6 corde con la traccia unica ALPHA dilata ulteriormente la prospettiva chitarristica aggiungendo strumenti a strumento nella tradizione del metal sinfonico italiano e fusion. L'ascolto digitale tra SPOTIFY e APPLE MUSIC precede la versione video divulgativa e propedeutica per le imminenti uscite molto attese dal suo pubblico.

fz