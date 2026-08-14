INTORNO A NOI Chitarre all'unisono sui borghi sonori Per il Ferragosto in musica di BORGO SONORO in scena a Roncofreddo del Rubicone il DUO chitarristico STRIAGO tra melodie latine e repertorio classico europeo

Duo Striago (graficato come Duo StriAgo) non deriva da una parola antica medioevale o romantica, ma è un acronimo del cognome dei due chitarristi: Mario Strinati e Pietro Agosti. “Sospiro” lo spettacolo dal progetto “Dodici corde”: dalla tradizione accademica europea alla dimensione popolare e danzante ispanica e del del Sud America. Mario e Pietro vengono dal Conservatorio della Svizzera italiana (master in chitarra con lode) oltre alle rispettive lauree in violoncello e contrabbasso. Grande affinità del duo e precisione d'insieme straordinarie. I due chitarristi uniscono rigore formale alla totale libertà espressiva. Da grandi interpreti spaziano dal Barocco al pianismo per chitarra di Chopin fino ai grandi classici cameristici. Ritmi afro e tango argentino tra Gonzaga e Piazzolla. Un ponte artistico e melodico tra generi solo apparentemente distanti: rapsodie transatlantiche coniugano neoclassico e shred.

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