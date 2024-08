EVENTI REGIONE Chitarre bresciane del "nuovo mondo" IN A NEW WORLD un progetto musicale di Marco Tiraboschi a (s)Nodi festival di Bologna in collaborazione con Museo e Biblioteca della Musica

“Musiche inconsuete” d'estate dal vivo in città. Un “melting pot” di generi e specie sonore. Balcanico, mediorientale e latino, che si espandono nella radice comune jazz. Chitarre ibride 'cucite' dagli strumenti base del trio di grandi musicisti incrociati (in crossover) dalla world music che integra e internazionalizza i linguaggi. Tiraboschi che è un artista italiano formatosi a Brescia proviene da varie estrazioni e culture per le tante esperienze tecniche chitarristiche avute nei vari continenti.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: