Chitarre 'complici' in tour

Tommy Emmanuel

“Complici” di un lungo viaggia musicale in Italia il più grande chitarrista acustico australiano (Emmanuel) con un compositore britannico (Dawes) capace di arrangiare ed eseguire tutto su un solo strumento (fingerstyle): la chitarra. Tommy Emmanuel è un performer dell'arte di improvvisare per il pubblico esprimendo in tuor sin da bambino il suo immenso talento creativo. La band di famiglia è nota in tutta l'Australia sin dagli anni Sessanta proprio per le tournée “coast- to-coast” dell'immenso paese che hanno nei decenni coinvolto tanti giovani del suo grande pubblico. Tommy ancora oggi lavora per diffondere lo studio e la musica tra i bambini meno abbienti sostenendo l'associazione sociale “KIDS UNDER COVER” rivolta anche ai ragazzi senzatetto.