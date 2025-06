Chitarre zingare in salsa jazz

Un progetto chitarristico squisitamente italiano ormai decennale unico nel suo genere per l'uso della chitarra manouche (gitana, tra gipsy jazz e swing anni 30, alla Django Reinhard), elettrica e contrabbasso al sintetizzatore. Un crossover latino e mediterraneo mitigato da sonorità elettroniche dolci. ACCORDI E DISACCORDI (Di Virgilio-Berlucchi-Scopesi) ha un'estetica sonora che non disdegna la valenza rock e blues americane. Paesaggi sonori sperimentali e contemporanei di taglio cinematografico (come musicare una sceneggiatura, si ispirano a Woody Allen): virtuosismi puri. Il gruppo jazzistico ha superato i mille concerti partecipando a Umbria Jazz e suonando al Blue Note. Una consolidata realtà musicale italiana di respiro internazionale (tournée in tutti i continenti).