Chiude Archidays, Zanotti: "Insieme, per rispondere ai problemi del clima"

12 giorni tra convegni, workshop, mostre personali e permanenti. La comunità scientifica a confronto ragiona sulle strade della sostenibilità e dell'inclusività, sullo sfondo della recente Dichiarazione di San Marino:

“Abbiamo posto l'attenzione su sul confronto fra noi tecnici – traccia un bilancio il Presidente dell'Ordine degli Architetti e Ingegneri di San marino, Luca Zanotti - ma anche con le Istituzioni, la cittadinanza. Siamo molto soddisfatti, perché dodici giorni , due settimane abbondanti, di eventi raramente si fanno. E' stato veramente un'occasione speciale per fare gruppo, per tutti i vari ordini. La cosa importante poi è proseguire su questa onda, è arrivare al prossimo anno a riproporre ancora una volta un evento come Archidays. Noi ci proveremo, proveremo di nuovo a fare massa critica, insieme come professionisti e come tecnici. Cercheremo ancora di più di includere la società, i cittadini, le Istituzioni perché se vogliamo veramente dare risposte ai problemi attuali del clima dobbiamo farlo tutti assieme”.

Fondamentale la collaborazione tra l'Ordine sammarinese e le realtà limitrofe, dagli Ordini Provinciali e Regionali di Marche ed Emilia-Romagna fino ai Consigli Nazionali Ingegneri e Architetti. Ultimo evento, – organizzato in collaborazione con l'Ordine degli Architetti di Ancona, è la conferenza dedicata a rischio idrogeologico e cambiamenti climatici - interviene anche il sindaco di Cantiano, Comune marchigiano coinvolto dagli allagamenti di settembre - proprio nelle giornate in cui il dramma di una nuova alluvione rende ancor più urgente un modello rinnovato:

“Si pensava di portare un tema particolare – dice Gabriele Caimano, Consigliere dell'Ordine degli Architetti Pesaro-Urbino - ricordando un qualcosa che era successo il 15 settembre 2022, invece, ci troviamo a riparlarne, a conferma di questa fragilità che caratterizza il nostro territorio. Con uno sguardo al presente, ma soprattutto al futuro, per capire, per confrontarci con quanti sono intervenuti a questo seminario, su come si può migliorare la situazione e come si può pensare ad una architettura ecosostenibile”.

Nel video le interviste al Presidente dell'Ordine degli Architetti e Ingegneri di San Marino, Luca Zanotti e a Gabriele Caimano, Consigliere dell'Ordine degli Architetti Pesaro-Urbino

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: