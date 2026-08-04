Chiude Classica Giovani con il due Stefanelli-Pantani

Insieme fin da giovanissimi, in un percorso cameristico che li ha visti da sempre spaziare in un vasto repertorio, dalle grandi pagine della tradizione classica fino alla musica contemporanea. Il violoncellista sammarinese Francesco Stefanelli, anche ideatore della manifestazione, e il pianista riminese Nicola Pantani chiudono la sesta edizione di Classica Giovani, la rassegna estiva che mira a valorizzare il talento e l'impegno dei giovani interpreti della musica classica. Dagli esordi, hanno all'attivo numerose esibizioni in importanti festival italiani e internazionali. Nel 2025, il secondo premio al Concorso Internazionale di Musica da Camera di Pinerolo. Per il duo, un momento particolarmente felice con l'uscita, a luglio, del primo CD per l'etichetta Da Vinci Classics. Cornice ideale è il chiostro dei Padri Servi di Maria di Valdragone, il duo ha accompagnato il pubblico in un viaggio in musica attraverso epoche e linguaggi differenti, accomunati dalla ricerca di un dialogo intenso tra violoncello e pianoforte. Da Leoš Janáček a Ludwig van Beethoven fino a Fazıl Say, con opere lontane nel tempo e per matrice stilistica, ma vicine nella capacità di trasferire un racconto di emozioni, paesaggi interiori, ricerca espressiva continua.







