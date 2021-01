Chiude la Caccia al Tesoro "Stonecrossing" e premia il giovane vincitore

Caccia al tesoro "Stonecrossing", lo scambio di sassi dipinti: centinaia quelli depositati da Elisa Agostini e Andrea Reggiani, gli ideatori del progetto, e ritrovati dai bambini in queste due settimane di festa. Sullo sfondo, la favola “Anna e Moris, le tre torri del Titano” - che in qualche modo richiama il tema del lockdown, con un messaggio di speranza. Una favola portata dagli autori nelle scuole elementari di San Marino e proprio da questo progetto di invito alla lettura, ma soprattutto dall'entusiasmo dei bambini è nata la “Stonecrossing”. Dagli ideatori, il ringraziamento all'illustratrice Yasmine Nevola, che ha dato un volto ai personaggi della favola e alla Segreteria al Turismo, “che - dicono - ha creduto nel nostro progetto, valorizzandolo insieme al Natale delle Meraviglie”.





Oggi, via facebook, l'estrazione - tra tutti i bambini che hanno animato lo Caccia al Tesoro – del vincitore: Debora Fattori, per un week-end con la famiglia in un resort sul mare di Rimini.

Nel video, le interviste a Elisa Agostini e Andrea Reggiani, ideatori della Caccia al tesoro