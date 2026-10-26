Chiusa la Festa del Cinema di Roma: 120mila presenze in 13 giorni

Jesse Eisenberg e Julianne Moore

Quasi 120mila presenze nei 13 giorni di Festa del Cinema, quest'anno anche uno in più, per oltre 82mila biglietti emessi, tra pubblico e accreditati. Quasi 200 i film trasmessi, da 55 Paesi e 28mila presenze su red carpet, mostre ed eventi nella città di Roma. I momenti più seguiti sono certo stati i premi alla carriera, a Javier Bardem e a Julianne Moore, che hanno presentato i rispettivi film, “El ser querido” e “The Debut”. Si aggiudica il premio per il miglior film di questa edizione “I see buildings fall like lightning” di Clio Barnard, mentre il gran premio della giuria va a “The life and deaths of Wilson Shedd” di Tim Blake Nelson. Migliore attrice Victoria Luengo per “Sants” mentre per il miglior attore c'è un ex aequo: Anthony Boyle per “I see buildings fall like lightning”, e l'italiano Paolo Pierobon per “Brianza”. Quest'anno c'è stato anche un importante connubio con la Camera dei Deputati, che ha infatti collaborato alla realizzazione del film “Ricordati ragazza”, di Claudia Gerini, in occasione degli 80 anni dell'Assemblea costituente e del primo voto delle donne italiane. Tra i temi al centro del film ci sono infatti la storia delle conquiste femminili, il ruolo delle madri costituenti, il valore della partecipazione.

Nel video l'intervento di Anna Ascani, vice presidente Camera dei Deputati









