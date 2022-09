Chiuso il Concorso Tebaldi, bilancio dal Presidente della Fondazione Niksa Simetovic

A spiccare la qualità dei cantanti, in quella che è stata definita “l'edizione della ripartenza”, dopo il fermo imposto dalla pandemia e proprio nel centenario della nascita della “Voce d'Angelo”. Successo per la competizione, soddisfazione per il numero di giovani talenti che vi hanno partecipato, arrivando da tutto il mondo. 330 voci alle preselezioni, tenute online ma anche in presenza, alla Scala e alla reggia di Versailles, per arrivare a 63 candidati in gara a San Marino. Ma, al di là dei numeri, sta il livello artistico e professionale, dei cantanti e delle giurie.

Nel video, l'intervista al Presidente della Fondazione Tebaldi, Niksa Simetovic

