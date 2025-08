Chiuso lo Smiaf, gli organizzatori: "Edizione positiva e partecipata"

Tre giorni di laboratori collettivi, scambio di idee in un flusso di cultura che arricchisce e si arricchisce anche tramite la partecipazione attiva del pubblico. Arte di strada in tutti gli angoli del centro storico, mostre, workshop, spettacoli e tanto teatro.

Nell'ultima giornata “Il Circolino” Teatro di Strada conduce in un viaggio nella Rimini notturna e leggendaria degli anni ’80, tra realtà e fantasia, guidati da uno dei protagonisti del mitico Slego – storico club e tempio della New Wave di quegli anni. Dal romanzo di Paolo Nessuno, quattro voci e una colonna sonora d’epoca, tra racconti magnetici, personaggi borderline e un’energia elettrica per far immergere nella intricata ed avvincente vicenda.

Ad animare le piazze tutte le sere il mimo e clownerie del cileno Murmuyo e il teatro delle ombre del duo Fossick Project. Anche la gran chiusura è accompagnata dalla musica.

A prendersi la scena i Newen Afrobeat, dall'anima del Cile, nel loro genere una delle band più potenti del panorama internazionale.

Cassa dritta con il trio Tai Paz, con un originale mix di ritmi afro, jazz e latin. DJ-Sonzinho, progetto del musicista Elia Conti, protagonista della scena locale, che accende la folla con samba, funk e cumbia elettronica.

Obiettivo: smuovere bacino e gambe dei presenti. Un'edizione positiva: “L'affluenza è stata tra le più alte di sempre – riportano gli organizzatori -. Siamo veramente soddisfatti”.

