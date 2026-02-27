TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
12:45 San Marino, definito il calendario scolastico 2026/2027: si parte il 15 settembre 12:44 Champions, sarà ancora Real - City. L'Atalanta pesca il Bayern 12:15 Chopin: il potere del pianoforte 11:01 La San Marino Group spa ha riattivato la licenza 08:00 Sanremo: Carlo Conti lancia il San Marino Song Contest dal palco dell'Ariston 07:44 Sanremo 2026, nella terza serata al top Arisa, Sayf, Luchè, Serena Brancale e Sal Da Vinci 06:45 Per Virtus e Tre Penne ostacoli San Giovanni e Juvenes/Dogana, occhi sul derby Tre Fiori-Fiorentino
  1. Home
  2. News
  3. Cultura

Chopin: il potere del pianoforte

“CHOPIN, notturno a Parigi” regia del polacco Michał Kwieciński il film sul genio poetico e musicale del pianoforte protagonista Eryk Kulm

di Francesco Zingrillo
27 feb 2026

Un musicista polacco considerato francese d'adozione (morto a 39 anni) e certo molto amato non solo dai connazionali per la sua universale genialità che contraddistingue i grandi non solo della musica. I NOTTURNI del film ne sono la riprova. Frydery Chopin era un incompreso della tastiera e viveva una sorta di solitudine anche nell'umano di relazione parigino, scrive: “non so vivere se non per suonare”. Biografia e storia del carisma musicale trasposti in pellicola da due polacchi: Kwieciński-Kulm.





Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Cultura