PRIMA FILM Chopin: il potere del pianoforte “CHOPIN, notturno a Parigi” regia del polacco Michał Kwieciński il film sul genio poetico e musicale del pianoforte protagonista Eryk Kulm

Un musicista polacco considerato francese d'adozione (morto a 39 anni) e certo molto amato non solo dai connazionali per la sua universale genialità che contraddistingue i grandi non solo della musica. I NOTTURNI del film ne sono la riprova. Fryderyk Chopin era un incompreso della tastiera e viveva una sorta di solitudine anche nell'umano di relazione parigino, scrive: “non so vivere se non per suonare”. Biografia e storia del carisma musicale trasposti in pellicola da due polacchi: Kwieciński-Kulm.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: