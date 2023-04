TERZA EDIZIONE Christmas Contest: il 30 settembre a San Marino l'evento canoro nato su impulso di Papa Francesco Legami sempre più solidi tra Vaticano e la Repubblica. Il progetto è promosso dalla Fondazione Pontificia Gravissimum Educationis, con il sostegno della Segreteria di Stato per la Cultura

"Anche dal piccolo nasce qualcosa di grande - osserva Andrea Belluzzi, Segretario di Stato per la Cultura in apertura. Nel segno dell'internazionalità. Sarà infatti una staffetta tra piccoli Stati – Vaticano e San Marino - la terza edizione del “Christmas Contest”, il concorso canoro e musicale nato nel 2020 su impulso di Papa Francesco, dedicato al tema del Natale. Finali il 30 settembre al Teatro Titano. Il coinvolgimento della Repubblica frutto dell'ispirazione del Maestro Andrea Griminelli, flautista di fama, grande amico del Paese e padrino di questa terza edizione. Che sarà condotta da Giò Di Tonno e Giulia Sol. I tre vincitori, proclamati durante la serata, avranno l'opportunità di esibirsi poi il 16 dicembre sul palco del tradizionale Concerto di Natale in Vaticano con grandi nomi della scena musicale. Rapporti sempre più stretti tra le due realtà.

Riservato ad artisti dai 16 ai 35 anni, il concorso è aperto a tutti generi musicali. Iscrizioni aperte fino al 31 luglio sul sito www.christmascontest.com. I brani dovranno essere inediti e incentrati sui valori del Natale: vita, pace, amore e speranza. Livello molto alto e grandi soddisfazioni, parola di Valentina Tioli, vincitrice del Premio Miglior Musica nella prima edizione. Una “occasione unica per dare voce ai giovani, ascoltare i loro sogni” - evidenzia Mons Guy Réal Thivierge, Segretario Generale della Fondazione Pontificia Gravissimum Educationis, promotrice dell'evento – per diffondere il loro messaggio al mondo”.

Annunciata da Stefania Scorpio, ad di Prime Time Promotions, cui fa capo l'organizzazione, la giuria autorevole composta dal regista Roberto Cenci, la conduttrice Silvia Notargiacomo, il Direttore d'orchestra Adriano Pennino, il critico musicale Dario Salvatori e il Direttore degli Istituti Culturali Paolo Rondelli. Istituti Culturali che da subito hanno compreso la portata dell'iniziativa. Una possibilità da trasferire anche ai giovani sammarinesi, coinvolgendo le comunità all'estero. E' sul concetto di modernità insito nel progetto, infine, che mette l'accento l'Ambasciatore di San Marino in Vaticano Maria Alessandra Albertini, e che va di pari passo con educazione e cultura traslate ai giorni nostri.

Al contest è abbinato il progetto educativo “Il bene fa notizia”, offrendo a quattro studenti iscritti alla facoltà di Comunicazione, provenienti dall'India e dalle Filippine, la possibilità di un tirocinio di 4 mesi presso i media vaticani. “Così – fa notare Mons. Thivierge – le due iniziative si muovono in una doppia direzione: quella di dar voce a giovani artisti, che con il loro canto, daranno a loro volta voce a coetanei dall'altra parte del mondo, rendendoli responsabili di una comunicazione orientata al bene”.

Nel video le interviste ad Andrea Belluzzi, Segretario di Stato per la Cultura e Mons. Guy Réal Thivierge, Segretario Generale Fondazione Pontificia Gravissimum Educationis.

