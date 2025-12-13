Christmas Music Camp: 50 cantanti sul Titano per una hit natalizia

Fino a domenica 14 dicembre, al Grand Hotel San Marino, il "Christmas Music Camp", 'costola' del Tour Music Fest: tre giorni di formazione (l'avvio venerdì 12 dicembre) di elevatissima qualità, finalizzati alla realizzazione di una hit natalizia.

"Il Tour Music Fest è un grande contenitore di eventi dedicati a chi vuole fare musica. In questo caso - spiega Gianluca Musso, fondatore e direttore del TMF -, grazie al supporto dell'Ufficio del Turismo e della Segreteria del Turismo, siamo riusciti ad organizzare, dopo tanti anni, il Christmas Music Camp, che è un nostro evento che facevamo tanti anni fa, ma quest'anno abbiamo voluto riportare a San Marino, ed è un laboratorio per cantanti. Lì avremo circa 50 cantanti che provengono un po' da tutta Italia, che avranno una missione, ossia scrivere una canzone in tre giorni e inciderla e registrare un videoclip che faremo proprio in giro per il Centro Storico di San Marino, animando un po' il clima natalizio con le canzoni di Natale e con la canzone che andremo a realizzare. Dopo il camp, poi nei prossimi giorni, pubblicheremo il video e speriamo di ottenere un grande risultato".

La finale del Tour Music Fest sarà trasmessa da San Marino RTV il 21 dicembre.

Nel video l'intervista a Gianluca Musso, fondatore e direttore Tour Music Fest.