Chronicles di Shepard viste dai Massimo Volume ai Giardini di Mirò

LE CRONACHE americane sono una trilogia notturna che fonde in un progetto l'esperienza musicale dei MASSIMO VOLUME e GIARDINI DI MIRÒ in scrittura americana dallo sceneggiatore di PARIS, TEXAS di Wim Wenders: il drammaturgo Shepard. Frammenti allucinogeni di un viaggio statunitense senza meta... Un tour da “Beat Generation”, oggi: trasposizione melodica in un reading musicale che ricalca la scrittura breve e fulminante del commediografo, e che ricordano le ambientazioni del film di Wenders. Strade, facce vuote e stanze d'albergo, stemperate (verniciate) in ambientazioni psichedeliche portate sul palco dei circoli notturni ARCI come lo storico FUORI ORARIO di Taneto a Reggio Emilia. Storie di uomini che hanno paura, donne e ragazzine, velluti rossi e pareti blu elettriche che scorrono in musica nebbiosa e luce nera.