ARTE "Ci vediamo in Galleria..." con Leonardo Casadei e Camilla Massera L'appuntamento alla Galleria Nazionale che mette in dialogo memoria culturale e ricerca accademica

Un archivio non è fatto di sole carte o scaffali polverosi, ma anche e soprattutto di persone. È questa l'idea che ha animato il quarto appuntamento di “Ci vediamo in Galleria…”, il programma di eventi organizzato dalla Galleria Nazionale di San Marino per restituire alla sua comunità il lavoro di ricerca portato avanti da tanti studiosi appassionati. L'arte contemporanea diventa un modo per stare insieme e ripercorrere la storia del panorama culturale del Titano, di cui la Galleria è stata negli anni protagonista. L'incontro ha messo in dialogo memoria e ricerca, creando tra esse un ponte virtuale che unisce l'esperienza storica di Leonardo Casadei, operatore culturale della Galleria dal 1979 al 1983, all'indagine accademica di Camilla Massera, giovane ricercatrice che con lui ha instaurato un proficuo dialogo scientifico.

Casadei, colonna storica dell'istituzione, è il custode di quella scintilla che portò San Marino ad essere il primo piccolo stato a brillare nel firmamento della Biennale di Venezia. Sotto la sua direzione, la Galleria ha ospitato grandi mostre dei maestri italiani. “Non posso dimenticare di citare la grande mostra di Mario Merz, complicata ma esaltante” racconta l'esperto.

L'occasione non è stata però una semplice rievocazione, ma una vera e propria presa in consegna. Camilla Massera, collegata da Barcellona, ha presentato la sua tesi di laurea dedicata proprio al "ritorno alla pittura" di Mario Merz, grande esponente dell'arte povera che a San Marino ha visto la sua prima personale antologica presentata da un museo statale. Un lavoro accademico, quello di Massera, che ha colmato un vuoto storico grazie alle fotografie inedite fornite proprio da Leonardo Casadei.

“La mia idea era contribuire a un pezzo che mancava – spiega Massera – studiando la mostra attraverso il catalogo, mi sono resa conto che non disponeva di un elenco delle opere effettivamente esposte. Attraverso varie ricerche, e grazie soprattutto alle foto di Leonardo Casadei, sono riuscita a mettere insieme l'elenco definitivo delle opere in mostra. Credo che questo lavoro possa aiutare a comprendere meglio, nel presente, il valore storico di quell'evento”.

Così un archivio continua a dialogare con il presente, proiettandosi anche nel panorama internazionale. E interrogato su cosa aspettarsi ora dall'arte sammarinese, Casadei risponde: “Il futuro dipende dai giovani. Noi abbiamo seminato”.

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