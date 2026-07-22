Ci vediamo in Galleria: la Galleria Nazionale apre le porte alla comunità

Appena si entra, ad accogliere i visitatori sono i lavori realizzati dai bambini delle scuole sammarinesi: disegni, colori e installazioni che raccontano il percorso educativo sviluppato durante l'inverno. Le opere sono esposte all'interno di "Ci vediamo in Galleria", il progetto della Galleria Nazionale di San Marino che, dal 7 luglio al 31 agosto, propone incontri, laboratori e attività nelle serate infrasettimanali. A guidare molte delle attività sono giovani neolaureate che hanno svolto il proprio tirocinio o un periodo di volontariato in Galleria e che, attraverso questi appuntamenti, restituiscono al pubblico le ricerche e gli approfondimenti maturati durante la loro esperienza.

Un programma che celebra anche il percorso della Galleria Nazionale dalla sua apertura nel 2018: gli incontri sono iniziati il 7 luglio proprio per ricordare gli otto anni della sede stabile della Galleria Nazionale e i diciotto anni dall'ingresso di San Marino nel patrimonio mondiale UNESCO.

Tra i percorsi proposti c'è anche una riflessione sui volti e sulle emozioni e, in particolare, una pagina difficile della storia dei manicomi italiani, raccontata attraverso fotografie d'archivio e il diario di una donna ricoverata nell'ospedale psichiatrico di Trieste. Pagine che restituiscono voce a chi per anni è rimasto invisibile e invitano a riflettere sul rapporto tra memoria, dignità e diritti.

Ed è così che il museo si trasforma in uno spazio di incontro, dove le opere non chiedono soltanto di essere osservate, ma di essere vissute insieme.

Nel video le interviste a Rita Canarezza, operatrice culturale Galleria Nazionale Musei di Stato Istituti Culturali, Karen Venturini, scrittrice







