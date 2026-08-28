“Ci vediamo in Galleria”, protagoniste Elena Rossi e Maria Vittoria Grassi Ultimo appuntamento nella Galleria Nazionale di San Marino lunedì 31 agosto, alle 18

L'incontro con l'arte contemporanea attraverso l'esperienza di chi l'ha approfondita nello studio e ne ha fatto una professione. A contatto con nuove voci in “Ci vediamo in Galleria …”, progetto collettivo messo a punto per restituire alla comunità le ricerche realizzate da quanti hanno “abitato” l’Archivio Performativo della Galleria Nazionale, dalla sua apertura.

Insieme ad Elena Rossi, oggi è project manager per San Marino alle Biennali di Venezia, un focus sul caso della Dubai Collection, nata per rendere accessibile alla popolazione le opere delle collezioni private della città, per valorizzare ed investire sull'arte contemporanea nel Golfo. “Ho iniziato a lavorare alla Galleria Nazionale tra le prime volontarie – spiega Elena Rossi - quando appunto ha aperto l'Archivio Performativo, ed è stata la mia prima esperienza di lavoro che poi nel tempo si è sviluppata. Ho scritto la mia tesi di laurea triennale su Maurizio Cattelan e l'intervento che ha realizzato a San Marino per poi continuare a studiare e specializzarmi in arte del Medio Oriente, lavorando a Dubai per la Dubai Collection, una collezione pubblico e privata di proprietà dello Sceicco di Dubai”.

Percorso di studi mirato e di livello per Maria Vittoria Grassi, art advisor: parla dell'importanza di questa nuova figura, che guida collezionisti e investitori nell'acquisto, valutazione e gestione di opere d'arte. “Mi sono laureata in Economia dei beni culturali e poi in Finanza all'Università Cattolica di Milano – spiega Maria Vittoria Grassi - e ho intrapreso un percorso per valorizzare a livello patrimoniale le collezioni private di arte. Lavoro all'interno dello studio Calibe,r come consulente per valorizzare le collezioni private di investitori selezionati. Gestisco il portafoglio di arte come asset class, all'interno della startup GECO Gold Arte e faccio ricerca all'interno dell'archivio storico Amedeo Modigliani per la sua Fondazione. Siamo qui in Galleria per dare qualche raccomandazione e insight sul mercato dell'arte e qualche consiglio per i futuri o gli attuali collezionisti ,che vogliono diversificare il portafoglio finanziario, che vogliono approcciarsi al mondo dell'investimento d'arte”.



Mercoledì scorso si è tenuto l'ultimo laboratorio a tema “silenzio, Corpo e acquerello” con Rita Canarezza; “Ci Vediamo in Galleria...” torna lunedì 31 agosto, per l'appuntamento che chiude la rassegna estiva, voluta da Segreteria Istruzione e Cultura e Istituti Culturali, in occasione del 18esimo anniversario di iscrizione di San Marino nel Patrimonio dell'Umanità UNESCO e per gli 8 anni di apertura della Galleria Nazionale.

Nel video, le interviste a Elena Rossi, esperta d'arte contemporanea e a Maria Vittoria Grassi, art advisor

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