GALLERIA NAZIONALE “Ci vediamo in Galleria”: tre donne e le loro carriere tra San Marino e il mondo Progetto collettivo messo a punto per restituire alla comunità le ricerche realizzate da studiose d’arte, tirocinanti, volontarie, artiste e operatrici culturali che hanno “abitato” l’Archivio Performativo della Galleria Nazionale in questi otto anni.

"Ci vediamo in Galleria…" un è un programma ideato in occasione del 18° anniversario dell’iscrizione UNESCO di San Marino Patrimonio Mondiale dell’Umanità e dell’8° compleanno della Galleria Nazionale. Un progetto collettivo messo a punto per restituire alla comunità le ricerche realizzate da studiose d’arte, tirocinanti, volontarie, artiste e operatrici culturali che hanno “abitato” l’Archivio Performativo della Galleria Nazionale in questi otto anni.

Nell'ultimo appuntamento tre storie di tre donne, Giulia Galassi, Chiara Giardi e Giulia Gregnanin che portano avanti le rispettive carriere lavorative e artistiche tra San Marino e il mondo.

Nel servizio le interviste a Rita Canarezza (Galleria Nazionale San Marino), Giulia Gregnanin (Direttrice di Timespan), Giulia Galassi (Studio JAM) e Chiara Giardi (Curatrice d'arte indipendente)



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