FILM Ciak per il primo docufilm sulla vita privata di Alberto Sordi: partner anche San Marino Alcune scene del film verranno girate sul Titano

Ciak per il primo docufilm sulla vita privata di Alberto Sordi: partner anche San Marino.

Sono cominciate le riprese del primo docufilm sulla vita privata di Alberto Sordi dal titolo Alberto Sordi secret, tratto dall'omonimo libro scritto dal giornalista e conduttore Rai Igor Righetti, cugino dell'attore - che ne è anche il regista - e pubblicato da Rubbettino editore, giunto all'undicesima ristampa.

Il primo ciak si è tenuto nel centro storico di Narni, in provincia di Terni, dove si sono presentate centinaia di comparse che hanno sovraffollato la cittadina. Un progetto internazionale, anche in lingua inglese e spagnola, in cui per la prima volta i milioni di fan in tutto il mondo dell'Alberto nazionale scopriranno la vita familiare del grande attore.

Il docufilm si compone di una parte documentaristica con testimonianze inedite di amici e parenti dell'attore foto di famiglia, video e audio originali. È noto come l'attore fosse riservatissimo, non amasse l'ostentazione e la sua vita privata fosse blindata. Con il pubblico, a cui era molto legato e riconoscente - e con i suoi collaboratori - ha condiviso soltanto la sua vita professionale. Un docufilm lontano dai luoghi comuni, ricco di emozioni, aneddoti e curiosità, orgogliosamente e volutamente indipendente, in quanto realizzato senza alcun contributo pubblico.

Partner del progetto sono il ministero della Cultura, il Parco archeologico del Colosseo, il Parco archeologico di Ostia antica, la Repubblica di San Marino, De Matteis Agroalimentare e Artemisia Lab. Le riprese, oltre che a Narni, si svolgeranno nei luoghi amati da Alberto Sordi come la capitale, la Toscana, le Marche e la Repubblica di San Marino.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: