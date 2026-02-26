PRIMA FILM RSM "Cime tempestose" sul Titano Il film della settimana per San Marino Cinema è CIME TEMPESTOSE di Emeral Fennell con Margot Robbie e Jacob Elordi

Un'intramontabile storia d'amore in brughiera nello Yorkshire tradotta in pellicola. Sensibilità e sensualità artistica della regista Fennell sul mistero amoroso. Gli amanti tempestosi e infuocati di Emily Jane Brontë rivisitati dalla Fennell con gli occhi e il cuore di Margot Robbie. Libro considerato scandaloso e immorale film dichiaratamente travolgente ed erotico nelle intenzioni per un sentimento che tende all'eternità senza dimenticare la corporeità... almeno per la cura dei costumi, delle ambientazioni, e dei dettagli più sinuosi e pruriginosi dichiarati anche dai produttori britannici. L'età dei protagonisti, poi, si discosta un tantino dai dati letterari ottocenteschi anche se serve all'immedesimazione della platea. Chimica e “period drama” in figure gotiche: per i detrattori “fanfiction”.

