Cina: siamo onde del mare nel mare...

Generazione romantica

Rapito, preso dalle maree di una GENERAZIONE ROMANTICA, errante... 20 anni d'amore nel titolo. JIA ZHANGKE fa dei film di finzione come fossero documentari filmando per decenni tra reale e umano (NEOREALISMO) con il cuore alla NOUVELLE VAGUE. L'autore, già attore e sceneggiatore oltreché regista, dai sui primi 'docu-short' anni 90 sa che le sue verità le rivela soltanto il cinema (vedi STILL LIFE). Questa è la storia di un esodo dalle campagne alle metropoli visto dal rapporto amorosa tra due coniugi che si separano forzatamente fino a perdersi... (lei, però, riesce a controllare le onde del suo mare): con l'avvento del covid nulla torna indietro, niente.