Ciné 2019: Benigni e prime film

i protagonisti del film

Ieri sera al Palacongressi entra Roberto Benigni, che in Romagna è di casa da sempre per via della moglie Nicoletta, insieme a Matteo Garrone hanno regalato al pubblico di Ciné l'anticipazione del suo GEPPETTO nel nuovo PINOCCHIO 'garroniano'. Il film coprodotto dalla 01 DISTRIBUTION, casa presente alla edizione n° 9 del Cinema d'Estate, va in esclusiva con indiscrezioni e aneddoti dal vivo proprio a Riccione ad opera dei 2 artisti. Entusiasmo, verve con gag a sorpresa, che contraddistinguono il premio oscar già autore di un suo personalissimo Pinocchio. Benigni si confronta ancora una volta con il Collodi rileggendo il personaggio di GEPPETTO a modo suo tenendo conto dei 2 sogni nel cassetto di GARRONE: dirigere il Roberto nazionale in una fiaba e portare sullo schermo il burattino toscano più famoso al mondo, entrambi amatissimi fin da bambino dall'autore di GOMORRA. Continuano, oggi, le presentazioni dei listini delle case cinematografiche italiane e internazionali in collaborazione con ANEC e GIOMETTI multisale. Stasera le prime delle pellicole già anticipate a Cannes durante Anteprima Ciné 2019.

fz