Ciné: dopo Benigni l'epilogo filmico

Dopo il ciclone Benigni, a sorpresa ieri al Palacongressi, le prime indiscrezioni sul suo GEPPETTO nel PINOCCHIO di Matteo Garrone prodotto e distribuito dalla RAI, in sala già a Natale. Oggi e domani in chiusura le pellicole più significative, già anticipate a Cannes, della IX edizione delle Giornate di Cinema estive caratterizzate da sperimentazione, qualità e progetti comuni tra ANEC, ANICA e ANEM con le case distributrici indipendenti. LUKY RED, VIDEA ed EUROPICTURES, presentano: “CHI L'HA SCRITTO? IL MISTERO DI HANRY PICK” di Rémi Bezançon. Pick, pizzaiolo di un paesino della Bretagna ha lasciato un manoscritto facendo emergere, dopo la sua morte, un lato romantico e letterario che aumentano la frustrazione di Fred, fidanzato della editor, scrittore ignorato dalla critica. KURSK è ispirato all’angosciante storia vera del K-141 “L'inaffondabile”, il sottomarino russo a propulsione nucleare che affondò nel Mar di Barents nell’agosto del 2000. Mentre 23 marinai superstiti su 118 lottavano per la sopravvivenza a bordo del sottomarino, le loro famiglie combattevano disperatamente contro gli ostacoli burocratici e le scarse probabilità di salvarli. LA PARTITA, protagonista Francesco Pannofino, confezionato allargando le linee di gesso di un corto dallo stesso titolo, inizia come una commedia “pallonara” sulla scia de' L'arbitro ma si trasforma lentamente in una parabola nichilista, sulla perdita dell'innocenza.

fz