Cine-letteratura: Lo sguardo che cura

Il romanzo autobiografico opera prima di Mencarelli è una storia di SGUARDI tra giovani raccontata con uno stile febbricitante e viscerale, ed è quel che ha fatto Zingaretti con la sua prima regia essenziale, mai sentimentale che certo commuove e tocca dentro il cuore vivo come la scrittura dell'autore. Marco è un giovane poeta che ha perso la madre e non riesce a rielaborare la sua vita con il padre: a furia di scossoni, incidenti e alcool, finisce in una cooperative sociale al Bambin Gesù e lì incontra un piccolo cuore di un giovanissimo paziente sofferente come lui, “TocToc” (lo chiama), che attraverso le finestre dell'ospedale con lo sguardo lo salva...