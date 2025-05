PRIMA FILM RSM Cine-letteratura: Lo sguardo che cura LA CASA DEGLI SGUARDI tratto dal romanzo di Daniele Mencarelli per la regia di Luca Zingaretti al Concordia per San Marino Cinema

Il romanzo autobiografico opera prima di Mencarelli è una storia di SGUARDI tra giovani raccontata con uno stile febbricitante e viscerale, ed è quel che ha fatto Zingaretti con la sua prima regia essenziale, mai sentimentale che certo commuove e tocca dentro il cuore vivo come la scrittura dell'autore. Marco è un giovane poeta che ha perso la madre e non riesce a rielaborare la sua vita con il padre: a furia di scossoni, incidenti e alcool, finisce in una cooperative sociale al Bambin Gesù e lì incontra un piccolo cuore di un giovanissimo paziente sofferente come lui, “TocToc” (lo chiama), che attraverso le finestre dell'ospedale con lo sguardo lo salva...

