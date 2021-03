PRIMA FILM BO 'Cine-realtà': giovani come "corpi estranei" Bologna in Cineteca comunale con la “filmografia del reale” in streaming “IL MIO CORPO” di Michele Pennetta sul degrado giovanile e l'emarginazione sociale in Sicilia

Pennetta documenta in un film sul reale i giovani “corpi estranei” di una società ai margini implosa nei cuori dei ragazzini e degli giovani immigrati come Stanley che pulisce chiese. Oscar (che ha trovato la Madonna...) abbandonato dalla madre raccoglie roba vecchia in discariche abusive e periferie 'sedimentate' (dove i rottami si accumulano a strati negli anni della sua breve vita di bambino) tutto per rivendere 'roba' con il padre. Ospitalità, cibo, frutta e pecore: tutto attraverso i loro corpi venuti da madri siciliane e lontane.Tra Oscar e Stanley c'è in comune un rifiuto di altri, e il non essere amati.

fz

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: