EVENTI REGIONE
Cine-restauro: Verdone sempre verde...
“Un sacco bello” di Carlo Verdone (1980) restaurato dalla Cineteca di Bologna (laboratorio L'immagine Ritrovata) con la supervisione del regista romano torna nei cinema d'autore a fine aprile
Dopo il successo del “Non stop” tv l'esordio folgorante in tre storie intrecciate di Ferragosto. Verdone recita contemporaneamente 6 parti per altrettanti personaggi divenuti maschere cine-televisive indimenticabili, nate dagli spettacoli teatrali anni 70, per oltre 45 anni (fino al rilancio di oggi). Poi arriva Leone che lo spinge all'autarchia artistica. Lezioni d'affetto e di regia di Sergio oltre alle macchiette estrapolate dal suo vissuto reale a Roma.
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