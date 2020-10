SETTIMANA CINEMATOGRAFICA RSM Cine-week-end sammarinese in focus sulle donne San Marino Cinema tra sabato e domenica porta al Concordia l'ultimo e violento Russel Crowe e una commedia tutta al femminile ambientata anche in Marocco targata Rai Cinema

Stasera alle 21, replica lunedì, al CineConcordia “IL GIORNO SBAGLIATO” buon successo americano anche in multisala romagnola. Cattivissimo, psicopatico Crowe, tronfio e rabbioso, fa il maniaco persecutore dopo aver subito uno sgarbo in macchia da una donna. L'uomo inizia a perseguitarla fino alla fine... l'attore neozelandese non è più il “gladiatore” di un tempo ma porta bene, sul set, il suo sovrappeso violento in una mole imponente da far paura a chiunque. “Un giorno di ordinaria follia” tinto di sangue ma senza armi fatto di oggetti quotidiani e brutalità. Vicenda di un femminicida, che cerca nella vittima di punire la moglie dopo l'abbandono, in una lezione da non dimenticare... Domenica a Borgo Maggiore anche al pomeriggio, replica la sera e mercoledì, la commedia sentimentale protagoniste le donne e qualche malcapitato ometto... Come nel BURRACO, che è un gioco di carte mai scontato, anche la vita può riservare un'ultima sorpresa FATALE... 4 donne (Gerini, Finocchiaro, Minaccioni, Guzzanti per la regia di Giuliana Gamba) più o meno amiche, smaliziate e mature il giusto, imbastiscono ricamandoci su le loro storie a turno. Tutte si scambiano gossip, giocando, fino a immaginare, per qualcuna..., una seconda chance amorosa al torneo nazionale di burraco. Una love story coinvolgerà un principe marocchino, finto immigrato arabo e musulmano, in cerca di fortuna anche amorosa...

fz



I più letti della settimana: