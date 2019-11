CineBimbi: Un AboAmorevole yetino cinese

“ABOMINABLE” (abominevole e anomalo non certo normale) il titolo originale per loro, da noi YETI che ha un altro sapore... più dolce; oltre ad essere pensato per il mercato asiatico e ambientato in Cina (a Shanghai, protagonista la piccola Yi) come i 2 franchise, KUNG FU PANDA o MULAN della Disney ma in una storia universale buona per tutti.

Una sceneggiatura americana (con un'estetica newyorkese applicata alla metropoli cinese) se vista dalla parte della 'bestia' spaventosa (abominevole...), diversa ma amata e capita solo dai bambini che l'anno trovato, il cucciolo sperduto. Ragazzine di cuore e impegnate contro giovani molli (da selfie) e perditempo in una società che corre vertiginosamente.

Protagonisti tutti salvati dalla MAGIA del Piccolo YETI del lontano HIMALAYA, ad anni luce da lì...

fz