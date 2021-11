CineCarcere: 50 anni per 'correggersi'

Un “INCORREGGIBILE” corpo a corpo tra regista e protagonista. Coser con o contro, insieme e a fianco, di Alberto Maron (pericoloso detenuto e rapinatore condannato da criminale, dopo mezzo secolo, ormai redento a fine pena) nei suoi 48 anni di carcere scontati definitivamente, adesso... Cosa si porta dentro...? cosa tira fuori, dopo il silenzio e la rabbia, dalla libertà?! Alberto c'è sempre durante il film anche se non si vede c'è: è la prigione che non si vede mai ma si sente, così presente. Perché la pellicola è contro il carcere come luogo di espiazione che cancella le persone. Una autorappresentazione in simbiosi tra regia, finzione e realtà. Lui non ha più nessuno solo il mondo della malavita corollario del percorso di correzione e rieducazione. Una mole di documenti incredibile passa dall'ufficio anagrafe piemontese dove per una volta si rinasce ancora...

Commento critico di Manuel Coser Regista