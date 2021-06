CineClub Rimini: donne in fuga da lui...

In fuga dal marito violento, moglie e due figlie piccole saranno artefici di una nuova vita, costruiranno una nuova casa. La donna al centro del racconto in una storia semplice del cinema inglese. Sandra è una giovane madre sottoposta a violenza domestica che prima o poi toccherà anche alle sue bambine. Vede nel farsi una nuova dimora da sé lontano da lui (messa su con la manodopera di amici e conoscenti improvvisati operai) il riscatto dal potere maschile che si abbatteva sempre su di lei proprio in cucina dove la famiglia passava più tempo. Musica e balli alternati a pianto e dolore dialogano nelle canzoni di sottofondo al film. Percorso di autodeterminazione e senso di comunità a volte concorrono insieme alla salvezza. Nella antica tradizione irlandese di solidarietà sociale esisteva già il “methal” per l'aiuto reciproco. La vita che verrà come se non ci fosse un domani...

