CineCluBolo: torna k-Punk il filosofo del "Realismo capitalista"

WE ARE MAKING A FILM ABOUT MARK FISHER è un docu collettivo autoprodotto indipendente su K-PUNK il filosofo e critico culturale inglese morto suicida 9 anni fa. Realismo del capitalismo e salute mentale al centro del lavoro polemico e politico basato sul concetto della “fine del futuro”. Il film in 9 parti è un desktop virtuale sulle contraddizioni della odierna immersione digitale: etica PUNK anticapitalistica di movimento collettivo. Politica gioiosa e alternativa che utilizza il triste presente algoritmico (monetizzato...) per fini visionari (rivoluzionari). Ripetizione, rottura e ritorno: FISHER risulta assemblato, in un collage di contenuti comuni, tra voci, suoni e tipi di media. L'opera ricorda il blog in stile k-punk (rivista online come mezzo di produzione) di MARK militante, appunto. L'avventura di (ri)pensare il futuro perduto nel REALISMO CAPITALISTA (perché esercita una presa diretta sulla coscienza intossicando e paralizzando la persona: la sua mente e il cuore). Così la politica implode e la sinistra (non solo britannica) muore.







