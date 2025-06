Cinefili al Modernissimo e in Piazza Maggiore

39^ edizione del Festival IL CINEMA RITROVATO della Cineteca di Bologna

Un prestigioso e longevo XXXIX di grandi restauri, ospiti, registi italiani e internazionali, premi Oscar (Jonathan Glazer regista de “La zona d'interesse” e l'iraniano Farhadi “Una separazione” e “Il cliente”) oltre ai “Classici senza tempo” e i maestri del cinema (Francesca Comencini cura una rassegna sul padre Luigi). Ci sarà anche ALTAN in veste di scenografo anni 70 e il Signor Rossi di Bozzetto. Riparte, così, la macchina del PARADISO DEI CINEFILI. 459 film in 9 giorni sarà un nuovo record se si contano tutte le pellicole passate (restaurate) e recenti in sezioni diverse in biblioteche, cinema e piazze: Bologna sarà invasa dalla celluloide d'autore con tutto ciò che la contorna: Al centro il MODERNISSIMO, considerato tra i più bei cinema storici ristrutturati d'Europa, e Piazza Maggiore.