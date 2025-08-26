TV LIVE ·
CineFotoDocu: Lupi in "Cesura" calabra

I LUPI, fotografi per la valle cosentina alla scoperta della Calabria: dal progetto I-Talia del collettivo di ricerca CESURA

di Francesco Zingrillo
26 ago 2025

Quattro fotografi e un videomakar approdano a Cosenza (perché il progetto CESURA ha toccato anche Monfalcone e Oristano con altrettanti foto-artisti creativi): I LUPI sul territorio calabrese in valle. La sintesi dell'intero lavoro in un video d'artista arricchito dal collage cine-fotografico di taglio sociologico degli scatti identitari lungo la valle cosentina (musiche di Cesare Basile). Il filmato documenta per tutti (80 pose entreranno nella collezione pubblica del MUFOCO: il Museo Fotografico di Cinisello Balsamo) ciò che la fotografia collettiva documenta della popolazione locale. Un viaggio visivo Nord-Sud come un branco di LUPI in movimento attento di 'cattura' lungo la penisola anche in una pubblicazione. Cosenza è in una conca naturale certamente attraversata dai lupi (in gruppo o in solitaria come i nostri, appunto) che popolano la Sila e il calabrese lasciando tracce... locali nella gente. Alla ricerca delle comunità residenti e resistenti in una narrazione condivisa ponte tra città e campagna.




