301 FILMONT Cinema: Aurum 'con-vince' ai Red Movie Awards. Gentili: "Primo traguardo della nostra mission" Premio per il miglior cortometraggio fantascientifico al festival di cinema indipendente che si tiene a Reims, in Francia

Aurum, prodotto da 301 Filmont, vince il premio come Miglior cortometraggio fantascientifico ai Red Movie Awards di Reims, in Francia. "Una grandissima soddisfazione, - commenta il regista Marco Gentili - non soltanto per la nostra casa di produzione 301 Filmont appunto, ma anche per tutto quello che abbiamo sempre detto come mission della nostra azienda, ovvero esportare il cinema fatto a San Marino in giro per il mondo. Lo stiamo facendo un passo alla volta, - spiega - però questo primo traguardo, diciamo, al Red Movie Award, un festival importantissimo di cinema indipendente a Reims in Francia, è il primo dei tanti successi che vogliamo portare in Repubblica".

E adesso quali saranno le prossime tappe? "Le prossime tappe - annuncia Gentili - saranno altri festival in giro per il mondo che dureranno ancora per un anno, più o meno. Abbiamo già in cantiere, non soltanto con Aurum, ma anche con altri lavori che abbiamo svolto e abbiamo prodotto per registi di San Marino, fra cui appunto Agapé e Alessio Petrillo, che ha avuto la sua prima nomination ad Amsterdam, in Olanda. Inoltre abbiamo l'intento di mirare a festival ancora più grandi per rendere il nome di San Marino nel cinema sempre più importante".

Nel video l'intervista a Marco Gentili, Regista 301 Filmont

