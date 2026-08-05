EVENTI REGIONE Cinema Australia: morire con i denti da latte “BABYTEETH - tutti i colori di Milla” dell'australiana Shannon Murphy, già presentato al Festival del Cinema di Venezia, alla rassegna d'autore delle “Serre d'Estate” di Bologna

La sceneggiatura del film è tratta dal relativo copione teatrale: parla dell'amore salvifico (celebra la vita) tra una adolescente malata terminale e un ragazzo più grande tossicodipendente (Milla e Moses): tutt'e due in lotta con la morte (tenuta a distanza). “Babyteeth”, i denti da (di) latte, sono la prerogativa esistenziale e biologica di lei sospesa tra l'infanzia e una maturità precoce e morente: ambedue gli attori, però, aspettano di cadere come i dentini dei bambini. Tutti (anche genitori e parenti) attendono un avvenimento che deve accadere ma con una fragilità tale da rasentare l'ironia (tanto prima o poi i denti ci cadono...).

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: