PRIMA FILM BO Cinema azero: Il 'seno' del treno Bologna d'essai con “THE BRA - IL REGGIPETTO” di Veit Helmer fino al 3 marzo in Cineteca comunale sala virtuale “Lumière”

In Azerbaidzh(gi)an (Azerbaijan) trovare un reggiseno appeso ai tergicristalli del treno condotto da macchinista solo prossimo alla pensione è veramente inusuale. Il signore timido e riservato, che si ritrova tra le mani un reggipetto così, si fa prendere da malinconia e solitudine fino a spingere l'uomo fuori casa. Il ferroviere scende dalla zona montagnosa in cui abita alla ricerca del seno perduto non si sa di quale donna. La persona e il relativo petto diventano una vera ossessione d'amore che un bambino della ferrovia lo aiuterà a (risolvere) dissolvere... Storia senza dialoghi girata nel quartiere Shanghai a Baku distrutto poco dopo le riprese del film. Il copione muto racconta il viaggio di un piccolo uomo senza qualità eroe di dolcezza, suo malgrado, nel dipingere un inno alla vita (la sua e quella del reggipetto).

