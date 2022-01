Cinema cinese: Un capolavoro in "un secondo"

Il più felliniano degli autori d'oriente, il grande maestro YIMOU (ormai 70enne) del cinema cinese, racconta la sua passione per la 7^ Arte con una sceneggiatura che parla di cinema nel cinema. Oltre 300 metri di pellicola (vari rulli di nastro audio e video tra cui un cinegiornale di regime) trasportati nelle bisacce di un motocicletta per un villaggio isolato in una landa desertica durante la Rivoluzione culturale maoista. La gente aspetta la rappresentazione attende che il "Signor Cinema" (proiezionista e tuttofare) accenda la speranza di un sogno proibito riflesso su un telone bianco, spettacolo appena tollerato dalle autorità. Un padre scappa dal campo di lavoro rischiando la vita per vedere i pochi fotogrammi della figlia presenti nei filmati. Una ladruncola sottrae al motociclista parte del film. I due si incontreranno non senza amore. I 24 fotogrammi di un secondo di celluloide scorreranno... Nella vita tutti concorrono a un disegno che ognuno fa suo partecipando al destino dell'altro.

fz