Cinema Concordia: la prenotazione online dei biglietti omaggio non sarà possibile, vanno ritirati alla cassa

In occasione della riapertura del Cinema e dei Teatri, per assistere alla proiezione gratuita di "50 Santarcangelo Festival", lunedi 26 aprile alle ore 21.00, al Cinema Concordia di Borgo Maggiore, diversamente da quanto comunicato, a causa di un problema tecnico, la prenotazione online dei biglietti omaggio non sarà possibile (sul sito troverete "non acquistabile") nonostante ci siano tutt'ora posti disponibili. Occorrerà dunque presentarsi alla biglietteria del Cinema Concordia, possibilmente con congruo anticipo, per evitare assembramenti alla cassa.