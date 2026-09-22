Cinema Concordia, riparte la stagione: film, incontri e una rassegna dedicata alla diversità

Dopo la pausa estiva, il Cinema Concordia riapre le porte al pubblico e inaugura una nuova stagione di proiezioni, incontri e appuntamenti speciali.

Il primo evento è in programma giovedì 24 settembre alle 21 con I Colori della Tempesta, film diretto da Roberto Dordit e ispirato alla storia vera di Pasquale Rotondi, giovane soprintendente delle Marche che durante la Seconda guerra mondiale fu protagonista della cosiddetta “Operazione Salvataggio”. Rotondi riuscì a mettere al sicuro circa 10mila opere d’arte, sottraendole ai bombardamenti e alle razzie naziste. Tra i capolavori custoditi nelle fortezze del Montefeltro anche La Tempesta di Giorgione e La Cena in Emmaus di Caravaggio.

Alla realizzazione del film ha partecipato anche la Repubblica di San Marino, con la collaborazione della Segreteria di Stato per il Turismo nell’ambito delle attività di promozione del territorio e del settore audiovisivo. La serata, a ingresso gratuito, sarà introdotta dal regista Roberto Dordit e dalla dottoressa Roberta Aliventi, che approfondirà la figura di Rotondi e il suo ruolo nella tutela del patrimonio artistico italiano. Il film resterà poi in programmazione fino a sabato 26 settembre.

Domenica 27 settembre alle 18 spazio invece alla Mediateca di San Marino con Edward Mani di Forbice di Tim Burton, proposto in lingua originale con sottotitoli in italiano. La proiezione inaugura la rassegna “FUORI POSTO. Quando lo strano non trova posto nel mondo”, dedicata a personaggi e storie legati alla diversità, al sentirsi fuori dagli schemi e alla ricerca del proprio posto nella società. Al termine è previsto un piccolo rinfresco; anche in questo caso l’ingresso sarà gratuito. La rassegna proseguirà al Centro Sociale di Fiorentino.

Da lunedì 28 settembre alle 21 torneranno infine le nuove uscite con Tony – Diario di un giovane cuoco, diretto da Matt Johnson e interpretato, tra gli altri, da Dominic Sessa, Antonio Banderas e Leo Woodall. La stagione proseguirà nelle settimane successive con nuove prime visioni, tra cui Amore e incantesimi 2 e il live action Disney Oceania.

Il comunicato integrale degli Istituti Culturali







