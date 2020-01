Da questa sera, martedì 21 gennaio, riprenderanno le proiezioni cinematografiche al Cinema Concordia.

"Ci scusiamo con l'utenza - comunicano gli Istituti Culturali - per il disguido dovuto ad un guasto tecnico improvviso ed imprevisto, ripristinato in mattinata". La programmazione rimane confermata, come indicato nel sito ufficiale.