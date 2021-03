Cinema da cani...

"Dog Festival"

Da alcuni anni imperversa negli Stati Uniti, Nord Europa e Nuova Zelanda, il TOP DOG FILM FEST raccoglie filmati e razze di ogni tipo premiando ambientazioni e storie. In Italia, invece, arriva da quest'anno il DOG FILM FESTIVAL proprio per raccontare tutto ciò che gira... intorno al cane realizzato da produttori, amatori e scrittori. il “mondo cane” in relazione con noi per un animale divenuto ormai parte di tante famiglie centro dell'affetto di adulti e bambini. Ammessi anche i cortometraggi realizzanti in casa girati in 30 secondi e caricati sul sito. Video contest e community su YouTube per i DFF clip Awards della sezione LOVERS. Non dimentichiamo che i cani vengono impiegati anche in ambito sanitario, pronto intervento, sicurezza, oltre alla therapy per bambini e anziani. Anche a loro saranno dedicati spazi informativi e menzioni. Nel frattempo la campagna contro l'abbandono si avvale dell'apporto di Croce Rossa e Ordine Veterinari perché “ rispettare il cane migliora le persone” e soprattutto non ti contraddicono mai...

