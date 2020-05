Cinema: è morto Michel Piccoli

E' morto all'età di 94 anni, il grande attore francese, Michel Piccoli. Nella sua vita Piccoli ha lavorato con i piu' grandi registi internazionali, da Luis Bunuel fino a Claude Sautet, Marco Ferreri e Nanni Moretti.

"Michel Piccoli si è spento il 12 maggio tra le braccia della moglie Ludivine e dei suoi giovani figli Inord e Missia, in seguito ad un incidente cerebrale", si legge in una nota della famiglia trasmessa all'agenzia France Presse da Gilles Jacob, amico dell'attore nonché ex presidente del Festival di Cannes. Monumento del cinema francese ed europeo, Michel Piccoli è stato protagonista di film passati alla storia, come il Disprezzo di Jean-Luc Godard, la Grande Abbuffata di Marco Ferreri, L'Amante di Claude Sautet o più recentemente Habemus Papam di Nanni Moretti.





